Помогите пожалуйста! Укажите тип речи( повествование ,описания или повествование с элементами описания?)И почему? Издалека увидели мы под сосенками в траве что-то желтое, словно насорено ярких осенних листьев. Но отк...

Помогите пожалуйста! Укажите тип речи( повествование ,описания или повествование с элементами описания?)И почему? Издалека увидели мы под сосенками в траве что-то желтое, словно насорено ярких осенних листьев. Но откуда взяться осенним листьям в начале июня? Пожалуй, это не листья, а грибы. И точно — кругом огибая сосенку, словно взявшись за руки и водя хоровод вокруг нее, кружились маслята. Тот гриб наклонился на одну сторону, тот на другую, как в бесшабашной пляске, те низко присели, те, напротив, привскочили на цыпочки. Маслята все были в половину чайного блюдца, желтые и светло-желтые, а не то чтобы темно-коричневые и с белой пленочкой с нижней стороны. Но, к нашему удивлению, все маслята оказались свежие, здоровые, совсем не тронутые червяком. Попадались и помельче, попадались и по чайному блюдцу, но зато не попадалось негодных.