Помогите пожалуйста. В чем смысл сказки "Каштанка".

Помогите пожалуйста. В чем смысл сказки "Каштанка".

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В том что животных нужно любить и беречь. Домашние животные тоже любят своих хозяев и страдают без них.
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