Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуйста. В чем смысл сказки "Каштанка".
Помогите пожалуйста. В чем смысл сказки "Каштанка".
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В том что животных нужно любить и беречь. Домашние животные тоже любят своих хозяев и страдают без них.
Похожие вопросы
Прост или сложен русский язык ( устно )
Помогите решить уравнение 14y-2y+7,6=
Тело начало двигаться с ускорением равным з м/с^2 определите скорость тела через 5 сек
Найдите квадрат расстояния между вершинами d и c1 прямоугольного параллелепипеда abcda1b1c1d1, сторона которого ab=6,ad=7,AA1=9
Дайте краткую характеристику главным героям сказки маленький принц маленький принц летчик лис роза змея корольгеограф честолюбецфонарщик пьяница ...
Вычисли площадь прямоугольника , если его длинна 14 дм , а ширина 7 дм
4х/|х-1| при каком значении выражение не имеет смысл, срочно!!
Дайте наименование предмету,используя конструкцию <<что называется чем>> вместо синонимичной конструкции <<что получило название ...
Как правильнонаписать: ласточка поймала 92 насекомого или насекомых?
1)Вечерняя заря догорала.2)Начал расстилаться туман.3)Я решил вернуться домой. 4)Быстрыми шагами миновал я заросли кустов. 5)У ног моих простиралас...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск