ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ? 1) Республика Татарстан 2) Тульская область 3) Республика Дагеста н 4) Калининградская область НАПИШИТЕ П...
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Ответ(ы):
Гость:
Республика Татарстан, т.к. территория этого региона находится на границе литосферных плит
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