ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ? 1) Республика Татарстан 2) Тульская область 3) Республика Дагеста н 4) Калининградская область НАПИШИТЕ П...

Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ? 1) Республика Татарстан 2) Тульская область 3) Республика Дагеста н 4) Калининградская область НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТОТ РЕГИОН. ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Республика Татарстан, т.к. территория этого региона находится на границе литосферных плит
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