Помогите пожалуйста в ниже написанном стихотворении надо подчеркнуть важные мысли стихотворения(какие именно мне надо подчеркнуть?)благодарю зарание На доброе слово Не над о скупиться. Сказать это слово – Что да...

Помогите пожалуйста в ниже написанном стихотворении надо подчеркнуть важные мысли стихотворения(какие именно мне надо подчеркнуть?)благодарю зарание На доброе слово Не над о скупиться. Сказать это слово – Что дать напиться. Со словом обидным – Нельзя торопиться, Чтоб завтра Себя самого не стыдиться.