ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!! В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF сторона основания AF=6,высота So-корень из 22.Найдите площадь боковой поверхности пирамиды

Большие диагонали пересекаются в точке О и делят правильный шестиугольник на шесть правильных треугольников. Тр-ник АВО - правильный, ОМ - его высота. ОМ=а√3/2=6√3/2=3√3. В тр-ке SМО SМ=√(SO+OM)=√(22+27)=7. Площадь боковой поверхности: S=P·l/2=6АВ·SM/2=6·6·7/2=126 (ед).