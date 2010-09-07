Помогите пожалуйста! Виготовлений, вiдродження, виголошене . Запишить цi дiєприкметники в родовому , знахiдному та орудному вiдмiнках. Якщо є паралельнi форми наведiть їх.

Помогите пожалуйста! Виготовлений, вiдродження, виголошене . Запишить цi дiєприкметники в родовому , знахiдному та орудному вiдмiнках. Якщо є паралельнi форми наведiть їх.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Орудний відмінок:Виготовленим, відродженим, виголошеним. Знахідний :Воготовленого,виголошеного, відродженого. Родовой:виготовленим,відродженим,виголошеним.
Похожие вопросы