Помогите, пожалуйста :) Вычислите массу бромной воды с массовой долей брома ° 2%, которая потребуется для полного взаимодействия со 186 г 1%-го раство ра анилина.
Помогите, пожалуйста :) Вычислите массу бромной воды с массовой долей брома ° 2%, которая потребуется для полного взаимодействия со 186 г 1%-го раство ра анилина.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
С6H5NH2 + 3Br2 = C6H2NH2Br3 + 3HBr m(C6H2NH2Br3)=1/100х186=1,86 г M(С6H2NH2Br3)=330 г/моль n(C6H2NH2Br3)=1,86/330=0,0056 моль n(Br2)=0,0056х3=0,0169 моль M(Br2)=160 г/моль m(Br2)=0,0169х160=2,7 г 2,7/х=2%/100% х=135 г