Помогите пожалуйста выписать существительные множественного числа: --- золото сирень пшеница добро санки сахар сутки сливки творог брюки радость очки зелень чеснок ножницы щип цы прятки пыль качели шахматы шашки карто...
Помогите пожалуйста выписать существительные множественного числа: --- золото сирень пшеница добро санки сахар сутки сливки творог брюки радость очки зелень чеснок ножницы щип цы прятки пыль качели шахматы шашки картофель дрожжи дрова хвоя молодёжь восток ножны запад обои штаны хлопья север юг космос пальто кино кофе
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Санки сутки сливки брюки очки ножницы щипцы прятки качели шахматы шашки дрожжи дрова ножны обои штаны хлопья