Помогите пожалуйста! Выпишите героев и напишите что понравилось и не понравилось в произведении В Г Короленко "Парадокс" и "Мгновение" Напишите хотя бы на одно произведение. Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста! Выпишите героев и напишите что понравилось и не понравилось в произведении В Г Короленко "Парадокс" и "Мгновение" Напишите хотя бы на одно произведение. Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Парадокс Залуский Ян Кшиштоф - главный герой. Калека, у которого от рождения нет рук. Доктор Дударов, лакей Павел,отец, брат, мать рассказчика, пан Уляницкий, полковник Дударев, Матвей Долгоусый. Мгновение Диац, Хуан, Мария, Хозе, Мигуэль.