Помогите пожалуйста выполнить действие 3i/-1+6i

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Помогите пожалуйста выполнить действие 3i/-1+6i
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-3і +6і=3і полагаю так
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