Помогите пожалуйста выполнить по действиям примеры 399:7+67*(271+194):5+81:9*27; 518*7+224*8-168:3*(37+28):13. Заранее спасибо
Помогите пожалуйста выполнить по действиям примеры 399:7+67*(271+194):5+81:9*27; 518*7+224*8-168:3*(37+28):13. Заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
399:7+67*(271+194):5+81:9*27=6531 1)271+194=465 2) 399:7=57 3)67*465=31155 4)31155:5=6231 5)81:9=9 6)9*27=243 7)57+6231=6288 8)6288+243=6531 518*7+224*8-168:3*(37+28):13=5138 1)37+28=65 2)518*7=3626 3)224*8=1792 4)168:3=56 5)56*65=3640 6)3640:13=280 7)3626+1792=5418 8)5418-280=5138