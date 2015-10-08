Помогите пожалуйста задача из двух городов,расстояние между которыми s км,одновременно навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик и встретились через t ч. ско рость лег.авто. v км/ч. найдите скорость ...
Помогите пожалуйста задача из двух городов,расстояние между которыми s км,одновременно навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик и встретились через t ч. ско рость лег.авто. v км/ч. найдите скорость грузовика.Ответьте на вопрос задачи, если s=200,t=2,v=60.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть v2 - скорость грузовика, тогда (60+v2)*2=200 120+2v2=200 2v2=80 v2=40 км/ч