Помогите пожалуйста! Задание- "Прочитайте и озаглавьте текст.Напишите, что помогло и продолжает помогать людям передавать опыт." Люди научились говорить, потому что они остр о нуждались в общении.Им был просто необход...

Помогите пожалуйста! Задание- "Прочитайте и озаглавьте текст.Напишите, что помогло и продолжает помогать людям передавать опыт." Люди научились говорить, потому что они остр о нуждались в общении.Им был просто необходим хороший способ хранить знания и передавать их друг другу. Прошло не мало времени,пока люди научились передавать словами,как надёжнее всего добывать еду,охотиться на диких животных,договариваться о совместных делах и т.д. При помощи слов они могли вместе вспоминать о прошлом и строить планы на будущее.Слова помогали людям объединяться, обмениваться разными сведениями.