Помогите пожалуйста. Задание такое Укажите спряжение глаголов и выделите их окончания. И второе подчеркните в предложениях антонимы. 1) Дождик вымочит асолнышко высушит. 2) Упустишь минуту потеряешь час. 3) Месяц све...

Помогите пожалуйста. Задание такое Укажите спряжение глаголов и выделите их окончания. И второе подчеркните в предложениях антонимы. 1) Дождик вымочит асолнышко высушит. 2) Упустишь минуту потеряешь час. 3) Месяц светит но не греет. 4) Не разгрызешь ореха -не съешь ядра. 5) Поспешишь- людей насмешишь. 6) Кто вчера солгал тому завтра не поверят . Помогите пожалуйста .