Помогите пожалуйста. Задание такое Укажите спряжение глаголов и выделите их окончания. И второе подчеркните в предложениях антонимы. 1) Дождик вымочит асолнышко высушит. 2) Упустишь минуту потеряешь час. 3) Месяц све...
Помогите пожалуйста. Задание такое Укажите спряжение глаголов и выделите их окончания. И второе подчеркните в предложениях антонимы. 1) Дождик вымочит асолнышко высушит. 2) Упустишь минуту потеряешь час. 3) Месяц светит но не греет. 4) Не разгрызешь ореха -не съешь ядра. 5) Поспешишь- людей насмешишь. 6) Кто вчера солгал тому завтра не поверят . Помогите пожалуйста .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вымочит(2спр) - высушит(2спр) ( антонимы.) упустишь(2спр) потеряешь(1спр) светит(2спр) греет(1спр) съешь - (1спр) поспешишь(2спр) насмешишь(2спр) солгал(1спр) не поверят(2спр)