Помогите пожалуйста! Задание : Выразите в километрах 23 м Зарание спасибо огромное!

Помогите пожалуйста! Задание : Выразите в километрах 23 м Зарание спасибо огромное!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 км = 1000 м 23:1000=0,023
Похожие вопросы