Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Закончить уравнения следующих реакций и записать их в молекулярной и ионной формах: AI2O3+HCL= Na3PO4+ Al(NO3)3= K2SO4+Na2S= Na2SO3+HNO3= A...
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Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Закончить уравнения следующих реакций и записать их в молекулярной и ионной формах: AI2O3+HCL= Na3PO4+ Al(NO3)3= K2SO4+Na2S= Na2SO3+HNO3= AICI3+KOH= Fe2(SO4)3+BaCI2= FeCI3+NaOH= CuSO4+NaOH= Na2SO3+HCI= HCI+NaOH= NaOH+H2SO4=
Ответ(ы):
Гость:
Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O Al2O3+6H(+)+6Cl(-)=2Al(3+)+6Cl(-)+3H2O Al2O3+6H(+)=2Al(3+)+3H2O Na3PO4+Al(NO3)3=3NaNO3+AlPO4 3Na(+)+PO4(3-)+Al(3+)+3NO3(-)=3Na(+)+3NO3(-)+AlPO4 Al(3+)+PO4(3-)=AlPO4 K2SO4+Na2S=K2S+Na2SO4 все растворимо, поэтому реакция не идет Na2SO3+2HNO3=2NaNO3+H2SO3 все растворимо, поэтому реакция не идет AlCl3+3KOH=Al(OH)3+3KCl Al(3+)+3Cl(-)+3K(+)+3OH(-)=Al(OH)3+3K(+)+3Cl(-) Al(3+)+OH(-)=Al(OH)3 Fe2(SO4)3+3BaCl2=3BaSO4+2FeCl3 2Fe(3+)+3SO4(2-)+3Ba(2+)+6Cl(-)=3BaSO4+2Fe(3+)+6Cl(-) 3Ba(2+)+3SO4(2-)=3BaSO4 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl Fe(3+)+3Cl(-)+3Na(+)+3OH(-)=Fe(OH)3+3Na(+)+3Cl(-) Fe(3+)+3OH(-)=Fe(OH)3 CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4 Cu(2+)+SO4(2-)+2Na(+)+2OH(-)=Cu(OH)2+Na(2+)+SO4(2-) Cu(2+)+2OH(-)=Cu(OH)2 Na2SO3+2HCl=2NaCl+H2SO3 все растворимо, поэтому реакция не идет HCl+NaOH=NaCl+H2O H(+)+Cl(-)+Na(+)+OH(-)=Na(+)+Cl(-)+H2O H(+)+OH(-)=H2O 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O 2Na(+)+2OH(-)+2H(+)+SO4(2-)=2Na(+)+SO4(2-)+2H2O 2H(+)+2OH(-)=2H2O
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