Помогите пожалуйста заполнить текс Литосфера расколота на огромные блоки, со всех сторон ограниченные сейсмические зонами(поясами). Наиболее устойчивым в рельефе или соответст вую . Наиболее подвиженым являются участк...

Помогите пожалуйста заполнить текс Литосфера расколота на огромные блоки, со всех сторон ограниченные сейсмические зонами(поясами). Наиболее устойчивым в рельефе или соответст вую . Наиболее подвиженым являются участки границ с ними связывают местоположени поясов. Образование с развите и молодых гор связывают с областями .