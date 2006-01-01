ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! заранее спасибо) 5 предложений о безопасности компьютера 5 предложений о безопасности человека работы с компьютером

.В отличие от многих людей, я отношусь к компьютеру очень хорошо. С помощью компьютера можно делать много дел: читать, смотреть кино, рисовать, печатать, чертить, считать, находить полезную информацию, создавать мультфильмы и видеоролики. Долго сидеть перед компьютером вредно для здоровья и для личности, потому что человек не двигается, портит зрение .Поэтому надо знать технику безопасности и правила работы за компьютером.