Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!!а)(x-18)*17=408Б) 12:у+28=32В) 18*(15-х)=216Г) 582:х-52=1
Разное
Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!!а)(x-18)*17=408Б) 12:у+28=32В) 18*(15-х)=216Г) 582:х-52=1
Ответ(ы):
Гость:
если вам не сложно, то вы можете написать решения ну тоесть как вы нашли неизвесое
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