Помогите пожалуйста!!! Завтра зачёт... 1) Мне нужен краткий смысл рассказа "Станционный смотритель" 2) Состояние смотрителя после отъезда дочери. Прошуууу по скорее дохе ра ещё чё делать!!!
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Помогите пожалуйста!!! Завтра зачёт... 1) Мне нужен краткий смысл рассказа "Станционный смотритель" 2) Состояние смотрителя после отъезда дочери. Прошуууу по скорее дохе ра ещё чё делать!!!
Ответ(ы):
Гость:
Отец украдкой пробирается к дочери, Дуня падает в обморок, Минский прогоняет старика. Смотритель возвращается на станцию и больше уже не пытается искать и возвращать дочь. Повествователь третий раз проезжает через эту станцию. Узнает, что старый смотритель спился и умер. Просит показать ему могилу. Мальчишка-проводник рассказывает, что однажды на могилу приезжала красивая барыня с тремя детьми, заказывала молебен и раздавала щедро чаевые.
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