Помогите Пожалуйста1) У Ахмед 9 монет.Определите сколько денег у Ахмеда для каждого случая. а) У Ахмеда все монеты достоинством в 10 гяпик. б) У Ахмеда все монеты достоинс твом в 20 гяпик. с) У Ахмеда 5 монет досто...

Помогите Пожалуйста1) У Ахмед 9 монет.Определите сколько денег у Ахмеда для каждого случая. а) У Ахмеда все монеты достоинством в 10 гяпик. б) У Ахмеда все монеты достоинс твом в 20 гяпик. с) У Ахмеда 5 монет достоинством в 20 гяпик, а остальное - по 5 гяпик. 2) У Ахмеда 3 маната 60 гяпик денег с монетами достоинством в 20 и 50,вопрос после 50 гяпик. В каком количестве каждой монеты у Ахмеда.