Помогите Пожалуйста1) У Ахмед 9 монет.Определите сколько денег у Ахмеда для каждого случая. а) У Ахмеда все монеты достоинством в 10 гяпик. б) У Ахмеда все монеты достоинс твом в 20 гяпик. с) У Ахмеда 5 монет досто...
Помогите Пожалуйста1) У Ахмед 9 монет.Определите сколько денег у Ахмеда для каждого случая. а) У Ахмеда все монеты достоинством в 10 гяпик. б) У Ахмеда все монеты достоинс твом в 20 гяпик. с) У Ахмеда 5 монет достоинством в 20 гяпик, а остальное - по 5 гяпик. 2) У Ахмеда 3 маната 60 гяпик денег с монетами достоинством в 20 и 50,вопрос после 50 гяпик. В каком количестве каждой монеты у Ахмеда.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А) 9*10=90 гяпик b) 9*20=180 гяпик (1 манат 80 гяпик) c) остальное= 9-5=4 монеты 5*20+4*5=100+20=120 гяпик (1 манат 20 гяпик) 2. 3 манат= 300 гяпик=300:50=6 монет 60 гяпик=60:20=3 монеты Ответ: 6 монет по 50 гяпик и 3 монеты по 20 гяпик