Помогите, пожалуйста.1.Дайте характеристику природных условий и природных ресурсов Байкала. 2. В периодической печати найдите материалы об экологиче ских проблемах Байкала. 3. Предложите ваш прогноз развития и ох...

Помогите, пожалуйста.1.Дайте характеристику природных условий и природных ресурсов Байкала. 2. В периодической печати найдите материалы об экологиче ских проблемах Байкала. 3. Предложите ваш прогноз развития и охраны Байкала в ХХI в.