Помогите пожалуйста.5906*0+216/1+(312-290)*5

Помогите пожалуйста.5906*0+216/1+(312-290)*5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 5906*0=0 2) 216/1=216 3) 312-290=22 4) 0+216=216 5) 216+22=228 6) 228*5=1140
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