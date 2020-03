ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!(9 -able(ible) -ous -ive -ful -y -ly -is -al -(ih)ah -ing -less с этими окончаниями нужно найти по два прилагательных(к каждому оконч анию по два примера)

Comfortable — комфортабельный suitable — подходящий possible — возможный impossible — невозможный mountainous –– гористый various — различный collective — коллективный inventive — изобретательный useful — полезный lawful — законный windy — ветреный hilly — холмистый friendly — дружественный hourly — ежечасный personal — личный, персональный cultural — культурный reddish — красноватый longish — длинноватый (мне кажется, что суффикс is - суффикс ish)