Помогите пожалуйста:А1.Какая форма рельефа является границей Западно-Сибирской равнины с западной стороны? 1)Казахский мелкосопочник 2)Салаирский кр яж 3)Кузнецкий Алатау 4)Уральские горы А2.Какова главная при...

Помогите пожалуйста:А1.Какая форма рельефа является границей Западно-Сибирской равнины с западной стороны? 1)Казахский мелкосопочник 2)Салаирский кр яж 3)Кузнецкий Алатау 4)Уральские горы А2.Какова главная причина плоского рельефа Западно-Сибирской равнины? 1)расположение на плите с палеозойским основанием 2)влияние ледника 3)отложения рек 4)мощный осадочный чехол А3.Какова причина континентальности климата Западно-Сибирской равнины? 1)расположение в умеренных широтах 2)удаленность от Атлантического океана 3)равнинный рельеф 4)горы, окружающие равнину на западе и юге А4.Какая река является левым притоком Оби? 1)Таз 2)Пур 3)Надым 4)Иртыш А5.Что из перечисленного не является причиной четко выраженной широтной зональности на равнине? 1) большая площадь равнины 2)плоский рельеф 3)значительная вытянутость равнины с запада на восток 4)значительная протяженность равнины с севера на юг А6.Какие деревья вырастают в тайге на месте лесных пожаров? 1)сосны, лиственницы 2)ели, сосны 3)осинники, березняки 4)пихты, ели В1.Как называются заболоченные участки тайги на плоских междуречьях Оби и Иртыша?