Помогите пожалуйста!Что состоит из декки, шкурки, подвески, колёс и подщипников?

Помогите пожалуйста!Что состоит из декки, шкурки, подвески, колёс и подщипников?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
скейдборд ............................
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