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Помогите пожалуйста!Что состоит из декки, шкурки, подвески, колёс и подщипников?
Помогите пожалуйста!Что состоит из декки, шкурки, подвески, колёс и подщипников?
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скейдборд ............................
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