ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!ДАЮ 16 БАЛЛОВ сочинение на тему "есть ли люди 2 сорта"

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!ДАЮ 16 БАЛЛОВ сочинение на тему "есть ли люди 2 сорта"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
дай ,развернутый ответ
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