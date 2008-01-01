Помогите, пожалуйста!Клапаны находятся в больших артериях,больших лимфатических сосудах, больших венах, серце.Полностью ли правильно это утверждение ( во всех ли этих местах р азмещены клапаны). Буду благодарна за ...

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Помогите, пожалуйста!Клапаны находятся в больших артериях,больших лимфатических сосудах, больших венах, серце.Полностью ли правильно это утверждение ( во всех ли этих местах р азмещены клапаны). Буду благодарна за любые ответы.

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