Помогите пожалуйста!!!!Лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 1,7 ч против течения. Путь, который проплыла лодка по течению, оказался на 2,2 км меньше пути, который она проплыла против течения. Найдите скорость те...
Помогите пожалуйста!!!!Лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 1,7 ч против течения. Путь, который проплыла лодка по течению, оказался на 2,2 км меньше пути, который она проплыла против течения. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 28км/ч
Ответ(ы):
Ответил Гость:
x---скорость течения (28+х)---скорость лодки по течению (28-х)---скорость лодки против течения 1,4(28+x)+2,2=1,7(28-x) 39,2+1,4+2,2=47,6-1,7x 1,4x+1,7x=47,6-39,2-2,2 3,1x=6,2 x=6,2:3,1 x=2км/ч скорость течения