Помогите пожалуйста!Надо сделать таблицу по биологии!4 колонки 1)Вид животных 2) систематические категории,выделяемыев царстве 3) количество видов 4) среда обитания

Разное
Помогите пожалуйста!Надо сделать таблицу по биологии!4 колонки 1)Вид животных 2) систематические категории,выделяемыев царстве 3) количество видов 4) среда обитания
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Автор: Гость
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Гость:
Все чем я могу помочь, это написать категории выделяемые в царстве животных: простейшие, кишечнополостные, моллюски, членистоногие, хордовые
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