помогите пожалуйстанаписать краткое сочинение на тему "почему рассказ Распутина называется " уроки французского"

Потому, что действие рассказа происходит во время дополнительных занятий по французскому языку, на которых учительница Лидия Михайловна старалась подтянуть произношение у главного героя рассказа, своего одиннадцатилетнего ученика.Но есть и неочевидный.Вспомним сюжет рассказа. Учительница, узнав, что мальчик голодает и чтобы добыть денег играет в чику, пожалела его. Сначала она неудачно пыталась помочь ему напрямую, приглашая пообедать или отправив посылку с макаронами, но мальчик из гордости отказывался от помощи. Тогда она придумала способ, который мальчик посчитал бы "честным" - игру на деньги. Лидия Михайловна специально проигрывала деньги, чтобы мальчик мог купить себе на выигранное кружку молока.Эта городская женщина, учительница такого необычного для голодных послевоенных лет предмета как французский, преподала мальчику уроки доброты, милосердия, сострадания, тактичности, помощи, которая не унижает гордость принимающего её, - нравственных качеств, которые в те суровые времена были так же удивительны, как французский язык в сельской школе.