помогите пожалуйста)))Написать сочинение по тексту Фриды Вигдоровой Однажды я написала для газеты статью,которая кончалась такими словами"если бы я пр еподавала в вузе педагогику,я на первой же лекции сказала бы студе...
помогите пожалуйста)))Написать сочинение по тексту Фриды Вигдоровой Однажды я написала для газеты статью,которая кончалась такими словами"если бы я пр еподавала в вузе педагогику,я на первой же лекции сказала бы студентам так.....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я думаю что, "Начните учиться с первых же дней! !!!"