Помогите пожалуйста!Напишите сочинение-миниатюру на тему "Глаза-зеркало души" 7-10 предложений

Толстой говорил "Глаза-зеркало души" Так зададимся вопросом почему "Глаза-зеркало души". Так вот я считаю что глаза могут рассказать о человеке все, глаза как правило, никогда не врут.Когда узнать захочешь человека,смотри в глаза, - в них зеркало души. Глаза чисты! Но сказать так может, по-моему, только пустой человек, да и то - не подумав. Вы когда-нибудь видели зеркало? -Нет! Вы видели себя в зеркале, вещи...,но не зеркало. Мы называем это «зеркало» , не видя - его. И даже - обернув его , вы увидите только серую краску, но это - не зеркало. Никто не видел и , по сути, не знает самого зеркала. Так и глаза-зеркала: я могу ласкать тебя- под волосами, но это - не ты!