Помогите пожалуйста,не могу понять уравнение х*х-1=8,на других сайтах объясняют так х*х-1=8 х=8+1 х=9 х=radic;9 х=3 х=-3 проверка 3*3-1=8 -3*(-3)-1=8 9-1=8 Мне полегче без radic; потому-что сестра в 5 классе ...

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Помогите пожалуйста,не могу понять уравнение х*х-1=8,на других сайтах объясняют так х*х-1=8 х=8+1 х=9 х=radic;9 х=3 х=-3 проверка 3*3-1=8 -3*(-3)-1=8 9-1=8 Мне полегче без radic; потому-что сестра в 5 классе

Автор: Гость