Помогите пожалуйста,нужно выписать высказывания писателей о русском языке,(около 3 предложений)

Высказывания выдающихся писателей о русском языке Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего. А. В. Толстой Русский язык — это прежде всего Пушкин — нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький. А. Я. Толстой Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по его могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет су мнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенства, каковому в других удивляемся. М. В. Ломоносов Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм. Я. А. Добролюбов Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения. В. Г. Белинский Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!. , нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! И. С. Тургенев «Словарь – это целый мир, расположенный в алфавитном порядке. Здесь мысли, радости, труды, горести наших предков и наши собственные. Подумайте, что все собранные вместе слова – дело плоти, крови и души родины и человечества».