Помогите пожалуйста!!!по каким признакам семейства растений различаются между собой

Помогите пожалуйста!!!по каким признакам семейства растений различаются между собой

Ответ(ы):

Ответил Гость:
во 1-х- по строению цветка 2- строение плода
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