Помогите пожалуйста!).Почему социальные нормы служат образцом поведения.Прощу развернутый ответ

Социальные нормы - это элементы культуры предписывающие типичные, общеобязательные, схематичные правила поведения, образцы, стандарты деятельности в обществе. Социальные нормы образуются в соответствии с сознание людей и изменяются по мере совершенствования человеческого общества. Бывают: экономические, политические, семейные, корпоративные, религиозные, правовые, нормы морали. Если понадобятся объяснения прошу задавать вопросы.