Помогите пожалуйста.Придумайте и запишите предложения с фразеологизмами: быть себе на уме, предоставить самому себе, превозмогать себя. ( Заранее спасибо )

Про мою бабушку говорили,что она была себе на уме,слишком уж хитрой и пронырливой. Когда его родители умерли,то он был предоставлен самому себе. Превозмогать себя бывает очень тяжело,но нередко это необходимо.