помогите пожалуйстаnbsp;Прочитайте два отрывка из произведений авторов XVInbsp;в., посвященных огораживаниям. Первый принадлежит философу и писателю Т.nbsp;Мору, второй – а гроному Т.nbsp;Тассеру: «Ваши овцы… обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть… аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений их предков… В своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят всё под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли… Таким образом, с тех пор как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их – или опутанных обманом, или подавленных насилием – даже их собственного достояния или, замучив обидами, вынуждает к продаже его». «Там, где всё остаётся общим,И поле, и пастбище, и луг,Ты можешь стараться изо всех сил(Да и что тебе ещё остаётся),Но на поле у тебя всё будет, как у всех,Потому что ты не можешь поступать по-своему,Даже если земля хорошая и дешёваяИ на ней можно прокормиться.Скажите, где ещё нужно так много работатьИ при этом получать так мало прибыли?»Определите, чем различаются две точки зрения на огораживания. Это не очень сложно. А вот есть ли между ними что-нибудь общее? И какая точка зрения вам ближе?