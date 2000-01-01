Помогите ПОЖАЛУЙСТА.Реши кроссворд. 1. Механизм управления обществом какой - либо стране. 2. Избранный народом глава государства. 3. Один из символов государства. 4. Правитель, захвативший всю власть в с...

Помогите ПОЖАЛУЙСТА.Реши кроссворд. 1. Механизм управления обществом какой - либо стране. 2. Избранный народом глава государства. 3. Один из символов государства. 4. Правитель, захвативший всю власть в стране в свои руки. 5. Государство, в котором власть передаётся в результате народных выборов. 6. Собрание избранных народом депутатов, которые могут принимать законы. 7. Один из символов государства. 8. Форма правления в недемократической республике. 9. Человек, который связан с каким - то определённым государством. 10. Государство, в котором главой является король, царь или император и власть передаётся по наследству. 11. Способ управления государством, при котором власть принадлежит народу. Спасибо за ранние.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)Государство 2)Призедент(ну или император,смотря какая история) 3)Флаг,герб,гимн что то из этого  4)либо Сталин,либо узурпатор  5)Демократическое государство 6)Парламент(или сенат,или верховный тайный совет,все зависит от того какой период в истории изучаешь) 7)у  государства 3 символа : герб,гимн , флаг .  8)Коммунистическая или диктатура  9)гражданин или холоп ( поясняю сразу,я не знаю, какую ты историю учишь , дала тебе два варианта ответа )  10)Монархия или империя 11)Демократия 
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