ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Сообщения на тему: свойства живых организмов.

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Сообщения на тему: свойства живых организмов.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
РАЗМНОЖАТЬСЯ,питаться,умирать,двигаться.
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