Помогите пожалуйста.Срочно надо!!! А1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. наблюдая за облаками, 1) появление перистых облаков предвещает изменение п огоды. 2) может быть предсказано ухудшение...

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Помогите пожалуйста.Срочно надо!!! А1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. наблюдая за облаками, 1) появление перистых облаков предвещает изменение п огоды. 2) может быть предсказано ухудшение погоды. 3)люди издавна предсказывали изменение погоды. 4) учитываются различные виды облаков. А2. В каком ряду во всех словах пишется на месте пропуска пишется н? 1) комари_ый укус,голуби_ые перья,контуже_ый солдат. 2) ноше_ый свитер,льви_ая грива,командирова_ый заводом. 3) площадь измере_а,нетопле_ый дом,рассмотре_ый под микроскопом. 4) плете_ая корзина,прониза_а идеями,крыси_ая нора. А3. В каком ряду все слова пишутся через дефис ? 1) (красно)кожий,(пол)оврага,(по) рыцарски. 2) (лавино)опасный,здесь(же),(кое)когда. 3) (де)нибуть,(по)итальянски,(в) право. 4) (по)волчьи,(северо) восточный ,кто(либо). А4. Укажите предложение ,в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 1) Трава на лугу (не)скошена. 2) (Не)доброе слово больнее огня жжет. 3) (Не)исправленная учеником ошибка была замечена. 4) Комната Была темной, так как лампы еще (не)зажжены.

Автор: Гость