Помогите пожалуйста....срочно нужно))) Расставьте скобки так,чтобы получить ответ 14 7*9+15:3-12

Помогите пожалуйста....срочно нужно))) Расставьте скобки так,чтобы получить ответ 14 7*9+15:3-12

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