Помогите пожалуйста!!!(((Тему вообще не поняла!!(!((Прочитай текст.Выпиши только качественные прилагательные. Укажи их форму - полная, краткая. Опреде ли их род,число,падеж (если есть) обозначь окончания. О ланд...

Помогите пожалуйста!!!(((Тему вообще не поняла!!(!((Прочитай текст.Выпиши только качественные прилагательные. Укажи их форму - полная, краткая. Опреде ли их род,число,падеж (если есть) обозначь окончания. О ландыше Не все знают,что у ландыша бывают ягоды. Но есть эту лесную ягоду нельзя: она , как и сам цветок,ядовита. Ландыш не только красивый с приятным запахом цветок. Из него делаю лекарство,необходимое для людей с больным сердцем. Надеюсь что вы мне поможете!)