Помогите пожалуйста.Укажите верное округление А)7305м2 знак округления 0.7 га.В)2905г знак округленият 2.5 кг С)154 см знак округления 16 дм.Д)1095см знак округления 2 км.Втор ое задание Какое равенство неверно?А)15 с...

Помогите пожалуйста.Укажите верное округление А)7305м2 знак округления 0.7 га.В)2905г знак округленият 2.5 кг С)154 см знак округления 16 дм.Д)1095см знак округления 2 км.Втор ое задание Какое равенство неверно?А)15 см=1.5 м В)4 м 8 дм 5 см=4.85 м .С)40 ц 7 кг=4.007 т Д)49 кг = 0.049 т