Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!умоляяяю!!!!!! Определите какой год был раньше 40 г.до н.э или 40 г.н.э.Насколько ранше.Какой год был следующим за 40 г.до н.э,как ой предыдущий.Какой год был следущим за 4...

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!умоляяяю!!!!!! Определите какой год был раньше 40 г.до н.э или 40 г.н.э.Насколько ранше.Какой год был следующим за 40 г.до н.э,как ой предыдущий.Какой год был следущим за 40 г.н.э,какой предыдущий. УМОЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЮ!!!!!!!!!!

40г до н э был раньше 40 года н э на 80лет До 40г до н э был 41 г до н э после был 39г до н э До 40г н э был 39 г н э после был 41г н э