Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуйста)В треугольнике ABC угол C=90 градусам, CH-высота, BC=14, sinA=1/7, найдите AH
Помогите пожалуйста)В треугольнике ABC угол C=90 градусам, CH-высота, BC=14, sinA=1/7, найдите AH
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение в приложении...
Похожие вопросы
Два параллельных основанию трапеции отрезка, соединяющих боковые стороны,равны 1,75 и 5. Один из них проходит через точку пересечения диагоналей, ...
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С tgB=4/3 . Найдите sin A
НАЙДИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ 1. 3/2-9/5= 2. (19/8+11/12) : 5/48=
в коробке аперемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленным чаем одинаковые на вид причем пакетиков с черным чаем в 9 раз больше, чем пакетиков ...
Расстояние между городами А и Б равно 1060 км. Из города А отправился поезд со скоростью 40 км/ч,а через 4 ч навстречу ему отправился поезд из горо...
Дополни условие задачи числом и реши ее.Тетрадь стоит 8р. а карандаш на 6р дешевле. Не могу понять, как дополнить условие задачи и каким числом? ...
1)Почему Мексика богата полезными ископаемыми? 2)Какие экологические проблемы характерны для Мехико? 3)Где ещё , кроме Центральной Америки,можно вс...
Как зовут персонажей из мультфильма "Дом", помимо "О", "Дар", "Капитана Смека" и "Хрюни"?
в городе n живет 50000 жителей среди них 15 детей и подростков среди взрослых 35 процентов не работает.Сколько взрослых жителей работает? ...
в пруду плавали несколько уток и 16 гусей, всего 34 птицы.Сколько было уток? На сколько больше плавало уток чем гусей?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск