Помогите пожалуйста)В треугольнике ABC угол C=90 градусам, CH-высота, BC=14, sinA=1/7, найдите AH

Помогите пожалуйста)В треугольнике ABC угол C=90 градусам, CH-высота, BC=14, sinA=1/7, найдите AH

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