Помогите пожалуйставот вопрос(((( Равнина называется возвышенностью,если лежит на абсолютной высоте: А)до 0м Б)0-200м В)200-500м Г)более 500
Разное
Помогите пожалуйставот вопрос(((( Равнина называется возвышенностью,если лежит на абсолютной высоте: А)до 0м Б)0-200м В)200-500м Г)более 500
Ответ(ы):
Гость:
Равнина называется возвышенностью 200-500м
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