Помогите пожалуйста.Вот задание: На этот раз вам необходимо провести различие между взрослыми и детьми с точки зрения социальных ролей. В таблицу в несите социальные роли и статусы детей и взрослых.
Помогите пожалуйста.Вот задание: На этот раз вам необходимо провести различие между взрослыми и детьми с точки зрения социальных ролей. В таблицу в несите социальные роли и статусы детей и взрослых.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Взрослые: могут устроится на работу, купить квартиру, зарабатывать деньги. Дети: могут учиться, получать знания.