Помогите пожалуйста!!!Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы полусившееся трёхзначное число делилось на 27. ВВ ответе укажите получившееся чис ло. Обьсните подробно, как его решать?

Вычеркиваем 2, 4, 6. Остается число 135. 135/27 = 5 Как решила точно не объясню. Но если посмотреть на последнее число в цифре 27, то это 7. 35 делится на 7, значит трехзначное число должно оканчиваться на 35. А затем просто подставляем предыдущие числа, то есть либо 1 либо 2. Не знаю, но как то так.