Помогите пожалуйста!!!Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы полусившееся трёхзначное число делилось на 27. ВВ ответе укажите получившееся чис ло. Обьсните подробно, как его решать?
Помогите пожалуйста!!!Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы полусившееся трёхзначное число делилось на 27. ВВ ответе укажите получившееся чис ло. Обьсните подробно, как его решать?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вычеркиваем 2, 4, 6. Остается число 135. 135/27 = 5 Как решила точно не объясню. Но если посмотреть на последнее число в цифре 27, то это 7. 35 делится на 7, значит трехзначное число должно оканчиваться на 35. А затем просто подставляем предыдущие числа, то есть либо 1 либо 2. Не знаю, но как то так.